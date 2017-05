La versione iOS dida poco pubblicata nelle Filippine sembra aver svelato l'esistenza di, servizio in abbonamento apparentemente promosso dal publisher giapponese e apparentemente destinato al solo mercato mobile.

SEGA Forever non è ancora attivo ufficialmente ma sembra che il publisher voglia lanciare un servizio in abbonamento che permetta di accedere a tutti i titoli SEGA Mobile su iOS e Android. Non è chiaro se SEGA Forever sarà esteso anche al mondo PC e console, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito. Vi piacerebbe un servizio di questo tipo dedicato ai giochi del publisher giapponese?