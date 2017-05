ha annunciato di aver stretto una collaborazione con, team fondato da ex membri di. Le due compagnie lavoreranno insieme allo sviluppo e alla produzione di un nuovo gioco per PC non ancora annunciato.

Two Point Studios è nato nel 2016 per volontà di Mark Webley e Gary Carr, ex Co-Fondatore e Creative Director di Lionhead Studios. Al momento non ci sono dettagli sul gioco in fase di sviluppo, le prime informazioni sul progetto dovrebbero arrivare nel corso del 2018, le due compagnie si sono dette soddisfatte dell'accordo e si impegneranno al massimo per soddisfare le aspettative della community.