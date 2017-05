SEGA vuole creare nuovi giochi e riportare in vita vecchie IP

ha distribuito un documento agli azionisti che svela i piani e gli obiettivi principali della società per i prossimi anni. Scopriamo così che la compagnia ha intenzione di creare nuove IP e di riportare in vita vecchi franchise del suo catalogo.

Il documento, denominato "Road to 2020" illustra chiaramente alcuni obiettivi di SEGA Sammy, tra cui troviamo l'espansione e la crescita di brand già esistenti, oltre alla creazione di nuove IP e alla possibilità di riportare in vita franchise temporaneamente accantonati per motivi creativi o commerciali.

SEGA Corporation sta lavorando per creare giochi che possano generare sin da subito profitti nel mercato retail e digitale, durante l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2018) l'azienda ha pubblicato Persona 5 e Warhammer 40.000 Dawn of War III mentre nei prossimi mesi arriveranno Endless Space 2, Football Manager 2018, Sonic Mania, Sonic Forces e Total War Warhammer 2.