Segnalati problemi con il preload di Forza Motorsport 7 su PC da Windows Store

uscirà il 3 ottobre su Xbox One e Windows 10, Microsoft ha reso disponibile il preload nelle scorse ore, una funzione che però sta creando non pochi problemi a coloro che effettuando il download da Windows Store, com riportato da varie segnalazioni apparse sul forum ufficiale del gioco.

Sembra infatti molto frequente la possibilità che il download si interrompa dopo aver scaricato circa 15 GB di dati, un messaggio di errore comparirà sullo schermo costringendo l'utente a riavviare il download. Altri utenti segnalano di essersi imbattuti nello stesso problema dopo aver scaricato 50 GB o più di materiale, una situazione che sta creando non poche lamentele tra la community.

Non è la prima volta che gli utenti di Windows Store si trovano di fronte a queste problematiche in fase di preload, anche nel caso dei lanci di Gears of War 4 e Forza Horizon 3 si verificarono infatti gli stessi disservizi sulla piattaforma.