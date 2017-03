Segnalati problemi con Uplay, Ubisoft al lavoro per risolvere la situazione

Nelle scorse ore, alcuni utenti hanno segnalato disagi e problemi con. Il forum ufficiale dista ospitando richieste d'aiuto di vario genere, con giocatori che lamentano l'impossibilità di accedere alla piattaforma e di scaricare contenuti digitali dal negozio online.

Tramite un post di risposta, la casa francese ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi e riportare la situazione alla normalità, al momento però non è chiaro quale sia la causa di questi disservizi, che sembrano comunque aver colpito una percentuale di utenti decisamente ridotta. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.