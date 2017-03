Seiken Densetsu 3 potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Sul profilo Twitter della serieè comparso un brevissimo video di dieci secondi che mostragirare su Nintendo Switch. Il titolo è stato pubblicato originariamente nel 1995 su Super Nintendo, esclusivamente in Giappone.

Seiken Densetsu 3 non è mai stato lanciato in Occidente e non ha mai fatto la sua comparsa sulla Virtual Console di Wii, 3DS o Wii U. Non è escluso che Square-Enix stia effettivamente pensando di portare questo episodio di Secret of Mana su Switch in una edizione aggiornata o magari proprio come download su Virtual Console.

Per il momento il publisher non ha fatto annunci in merito, restiamo quindi in attesa di saperne di più riguardo il possibile arrivo di Seiken Densetsu 3 su Nintendo Switch.