ha annunciatoper Nintendo Switch: questa raccolta includerà i primi tre titoli della serie e sarà disponibile in Giappone dal primo giugno in formato retail e digitale. In apertura trovate il trailer di debutto.

Nello specifico, la collection include Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure/Mystic Quest in Occidente), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) e Seiken Densetsu 3, quest'ultimo mai pubblicato in Europa e Nord America.

Seiken Densetsu 2 e Seiken Densetsu 3 supporteranno il multiplayer fino a un massimo di tre giocatori. Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha confermato l'arrivo di Seiken Densetsu Collection in Occidente.