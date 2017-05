Seiken Densetsu Collection: il produttore vorrebbe annunciare un nuovo progetto

, produttore di, ha di recente concesso un'intervista al magazine giapponese Famitsu, rivelando un'importante informazione. Prossimamente, infatti, ricorrerà il venticinquesimo anniversario della serie, e Oyamada vorrebbe approfittare dell'occasione per fare un annuncio speciale.

Nel corso dell'intervista, il produttore ha parlato di diversi aspetti riguardanti il gioco, e ha sottolineato quanto sia importante per lui far sì che le vecchie generazioni possano incontrare quelle nuove, per riscoprire insieme un grande classico come Seiken Densetsu. Parlando, invece, di un eventuale nuovo titolo, Oyamada ha sorprendentemente affermato: "Certo, mi piacerebbe annunciare un nuovo progetto in occasione del venticinquesimo anniversario della serie", ed ha aggiunto "Voglio continuare a sviluppare ancora la serie d'ora in poi. Spero nel vostro supporto".