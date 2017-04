Seiken Densetsu Collection: tre nuovi video della raccolta per Nintendo Switch

ha pubblicato su Twitter tre brevi video che illustrano alcune opzioni presenti nella, raccolta che include i primi tre episodi della serie omonima, in arrivo su Switch durante l'estate.

Scopriamo così che in Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden sarà possibile selezionare tra le modalità di visualizzazione Game Boy e Super Game Boy, inoltre Seiken Densetsu II e Seiken Densetsu III permetteranno di cambiare la risoluzione dello schermo e di applicare vari filtri grafici. Inoltre, tutti i giochi della raccolta includeranno la funzionalità Quick Save per i salvataggi rapidi, confermata anche l'aggiunta del Music Mode, che permetterà di ascoltare tutti i brani della colonna sonora tramite un menu dedicato.

Seiken Densetsu Collection sarà disponibile in Giappone dal primo luglio su Nintendo Switch e includerà Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden (conosciuto come Final Fantasy Adventure in Europa e Nord America), Seiken Densetsu II (Secret of Mana) e Seiken Densetsu III, quest'ultimo uscito solo su Super Nintendo nel 1995 e inedito in Occidente.