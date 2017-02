Senran Kagura Estival Versus uscirà a marzo su PC

ha annunciato chearriverà su PC (via Steam) durante il mese di marzo. Il gioco, uscito originariamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita, ha riscosso un discreto successo con oltre 100.000 copie vendute e adesso si prepara a fare il suo debutto su piattaforma Windows.

Estival Versus includerà anche il DLC con i personaggi della serie manga/anime Battle Vixens, l'edizione PC inoltre supporterà il multiplayer online fino a un massimo di dieci giocatori. Nessuna conferma invece riguardo l'eventuale supporto per il cross-play tra PC e PlayStation 4. La data di lancio precisa e il prezzo non sono ancora stati comunicati, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli.