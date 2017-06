Senran Kagura Peach Beach Splash: annunciate due Collector's Edition europee

ha annunciato due diverse edizioni speciali di, entrambe destinate al mercato europeo e disponibili nel corso dell'estate, quando il gioco sarà pubblicato nel nostro continente.

Senran Kagura Peach Beach Splash Girls Of Paradise Edition includerà il gioco completo, un Blu-Ray contenente i filmati d'apertura dei precedenti episodi della saga, Artbook a colori e colonna sonora su CD, oltre a vari contenuti digitali come Soaking Wet Uniform Costume, Colorful Bikini Costumes, Futomaki Roll Bazooka Special Weapon e Bebeby Pet Card.

Senran Kagura Peach Beach Splash Girls Of Paradise DX Edition presenta invece tutti i contenuti citati sopra più un mousepad (dimensioni 45cm x 46,5cm x 8cm) del peso di 2 KG dedicato a Yumi. Senran Kagura Peach Beach Splash arriverà in Europa durante l'estate in esclusiva su PlayStation 4.