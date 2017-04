Senran Kagura Peach Beach Splash arriverà in Europa durante l'estate

ha annunciato chearriverà in Europa durante l'estate, mentre il publisher non ha ancora stabilitp una data di lancio per il Nord America. Il gioco è uscito in Giappone il 16 marzo scorso.

Senran Kagura Peach Beach Splash è uno spin-off della serie che prende ispirazione da Splatoon, sostituendo però le pistole ad acqua ai fucili spara vernice colorata che caratterizzano lo splattatutto Nintendo. Il titolo presenterà un roster composto da 30 diversi personaggi e varie modalità di gioco, armi e opzioni di personalizzazione.

La data di uscita di Senran Kagura Peach Beach Splash per PlayStation 4 non è stata comunicata ma la finestra di lancio, come detto, è fissata per l'estate 2017 in Europa.