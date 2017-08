Senran Kagura: Peach Beach Splash esce il 22 settembre in Europa

Come annunciato in giornata dauscirà su PlayStation 4 in versione fisica e digitale il prossimo 22 settembre in Europa e Australia (il titolo sarà inoltre portato in Nord America durante l'estate dal publisher XSEED Games).

Oltre all'edizione standard, il gioco sarà distribuito nella "Girl of Paradise" edition, pre-ordinabile ora sullo store di Marvelous Games: per 69,99 euro potrete ottenere una copia fisica del gioco, un blu-ray contente tutti i corti animati provenienti dai precedenti episodi della serie, un art-book, la soundtrack originale, e un codice per riscattare diversi costumi e outfit da utilizzare in-game.

Disponibile anche la "Sexy Soaker Edition", versione digitale del gioco contenete la soundtrack e il codice già presenti nella "Girls of Paradise" edition. Il pre-order di entrambe le edizioni vi garantiranno inoltre l'ottenimento di due temi per PlayStation 4 e l'outfit addizionale "Eternal Summer Camisole".

Senran Kagura: Peach Beach Splash uscirà il 22 settembre su PS4. In testata trovate un nuovo trailer del gioco recentemente pubbicato da Marvelous.