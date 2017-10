ha annunciato di aver aggiunto il supporto per PlayStation VR a: l'aggiornamento 1.14 (ora disponibile in Giappone) permette di utilizzare il visore per la Realtà Virtuale in alcune modalità del gioco.

Nello specifico, PlayStation VR potrà essere utilizzato in modalità VR Character Viewer e VR Diorama, le quali permetteranno di espandere l'esperienza di Senran Kagura Peach Beach Splash.

In Giappone sono inoltre disponibili anche nuovi DLC tra cui costumi e personaggi extra legati a una collaborazione con Valkyrie Drive Bhikkhuni, al momento questi contenuti non sono stati pubblicati in Occidente.