ha annunciato cheha venduto oltre 100.000 copie in Giappone, cifra che include sia le copie distribuite ai rivenditori che i download digitali dal PlayStation Store.

Per festeggiare questo risultato, il publisher ha pubblicato un tema gratuito sul PlayStation Store, con wallpaper e suoni a tema. Senran Kagura Peach Beach Splash è stato pubblicato il 16 marzo scorso in Giappone in esclusiva su PlayStation 4, il gioco è atteso in Occidente durante l'estate, la data di uscita potrebbe essere comunicata ufficialmente all'E3 di Los Angeles.