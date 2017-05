Serie TV di The Witcher: il director ci parla del personaggio di Geralt

La scorsa settimanaha annunciato a sorpresa di aver stretto una collaborazione conper la produzione della serie TV di

Lo show sarà sostanzialmente basato sulle originali vicende narrate nei libri di Andrzej Sapkowski, ma il director della neo annunciata serie TV, Tomasz Bagiński, si è recentemente soffermato sulle ipotetiche similarità che il personaggio di Geralt potrà presentare con il protagonista dipinto nella celebre saga videoludica sviluppata da CD Projekt RED.

Bagiński si è innanzitutto complimentato con la software house polacca per essere riuscita a realizzare un prodotto di così alta qualità e per aver caratterizzato in maniera egregia Geralt. Tuttavia, come prevedibile, gli autori della serie TV hanno intenzione di intraprendere una strada autonoma, motivo per il quale - a parte alcuni accostamenti secondari - il personaggio di Geralt risulterà in larga parte distante dalla sua controparte immaginata da CD Projekt.

Restiamo in attesa di conoscere maggiori informazioni sul cast e sulla data di lancio della serie TV di The Witcher. Intanto, è già stato confermato né CD Projekt né Douglas Cockle saranno coinvolti nel progetto.