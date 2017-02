Serious Sam 4 non è stato cancellato, Croteam è ancora al lavoro sul gioco

Nonostante sia sparito dai radar da molti mesi,non è stato cancellato.ha infatti confermato di essere ancora al lavoro sul gioco: il team principale si sta occupando del quarto episodio dimentre due gruppi più piccoli stanno sviluppando progetti sperimentali legati alla VR.

Crotem ha confermato che Serious Sam 4 supporterà le API Vulkan, una novità che verrà estesa anche a Serious Sam The First Encouter, Serious Sam The Second Encouter e Serious Sam 3 Before First Encouter con un ricco aggiornamento denominato "Serious Sam Fusion 2017" che arriverà nel corso dell'anno. Nessun altro dettaglio è stato rivelato in merito al quarto capitolo della saga.