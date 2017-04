Serious Sam's Bogus Detour annunciato per PC, pubblicato il trailer di debutto

Lo studio indipendente(autore di) ha annunciato di aver stretto una partnership conper lo sviluppo di, twin-stick shooter con visuale dall'alto e grafica in pixel art, in arrivo durante l'estate su PC.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato anche il trailer di debutto del gioco, che potete vedere in apertura. Serious Sam's Bogus Detour offrirà una modalità campagna con supporto per la co-op fino a quattro giocatori, un editor di livelli e varie modalità multiplayer fino a 12 giocatori come Deathmatch e Survival. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane, il lancio del gioco è previsto per l'estate in esclusiva su PC.