Severed: il dungeon crawler degli autori di Guacamelee è disponibile da oggi anche su Switch

, il dungeon crawler in prima persona realizzato dagli autori di, è disponibile a partire da oggi anche suattraverso il. Pubblicato un nuovo trailer di lancio: lo trovate in cima alla notizia.

Uscito in origine su PS Vita, Nintendo Wii U, 3DS e dispositivi iOS, Severed è un dungeon crawler in prima persona condito da diversi elementi dei GDR e delle avventure, caratterizzato da uno stile grafico molto ricercato. Il gioco è disponibile a partire da oggi anche su Switch in formato digitale sul Nintendo eShop, dove può essere acquistato al prezzo di 14,99 euro.

Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra Recensione di Severed.