SF 5 : Problem X si è aggiudicato il titolo europeo del Capcom Pro Tour

Allaè andato in scena l'ennesimo show di, uno tra i più forti giocatori die, da ieri, il campione regionale europeo del

Problem X, nell'ambiente, è unanimemente conosciuto come uno degli avversari più forti e temibili dell'intero circuito competitivo di Street Fighter V. Specialista di M. Bison, il giocatore ha vinto il prize pool di 12,000$ in palio a Milano staccando anche il biglietto d'andata per giocarsi il montepremi di 250,000$ della Capcom Cup.

Problem X ha inanellato una serie di vittorie devastante costringendo alla resa, lungo il percorso, giocatori altrettanto esperti come Olivier "Luffy" Hay e Arman "Phenom" Hanjani (vincitori, rispettivamente,del 2014 Evo champion e del DreamHack Summer del 2016). Il primo è stato battuto con un combattuto 3-2, mentre il secondo ha dovuto cedere il passo con un laconico 3-1.

La vittoria in finale contro il norvegese Phenom è stato il suo quinto successo nel circuito professionistico quest'anno. Quattro dei quali sono giunti solo nell'ultimo mese, segno del suo grande stato di forma.

Ora l'appuntamento per il britannico Problem X è ad Anaheim, il prossimo dicembre, dove con tutta probabilità incontrerà gli stessi avversari incontrati a Milano, i quali hanno ancora la possibilità di raggiungere la qualificazione, grazie alla Canada Cup.