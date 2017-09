Arrivano dal Tokyo Game Show 2017 i nuovi screenshot di, riedizione del titolo omonimo sviluppato dae uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2005.

Questa riedizione presenterà un comparto tecnico aggiornato (con supporto per i 4K su PS4 Pro), audio rimasterizzato e nuove meccaniche di gameplay, sebbene Sony non abbia ancora svelato particolari dettagli su questo aspetto.

Il nuovo trailer mostrato in occasione del Tokyo Game Show 2017 conferma la finestra di lancio, indicativamente prevista per il prossimo anno, la data di uscita precisa di Shadow of the Colossus non è ancora stata resa nota.