ha approfittato del Tokyo Game Show 2017 per pubblicare un nuovo trailer diper PlayStation 4, titolo annunciato in occasione dello scorso E3 di Los Angeles.

Il nuovo trailer mostra alcune sequenze di gioco e permette di dare uno sguardo al comparto tecnico di questa riedizione del titolo di Fumito Ueda. Shadow of the Colossus è atteso per il 2018 in Giappone, ancora nessuna conferma riguardo la finestra di lancio per il mercato occidentale.