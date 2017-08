Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato alla Gamescom?

Il profilo Instagram diè stato aggiornato nelle scorse ore con una misteriosa immagine che sembra anticipare un possibile annuncio del nuovo episodio della serie. Cheabbia scelto la Gamescom per il reveal di

L'immagine mostra Lara Croft con lo sguardo rivolto verso il futuro e anche la didascalia sembra suggerire l'arrivo di novità in tal senso. Il tempismo del publisher appare decisamente sospetto e sono in molti a pensare che Square-Enix possa annunciare Shadow of the Tomb Raider nei prossimi giorni o magari stasera, durante lo showcase Microsoft alla Gamescom di Colonia.

Al momento si tratta solamente di speculazioni ma secondo gli ultimi rumor Shadow of the Tomb Raider sarebbe atteso per la prima metà del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.