Secondo quanto riportato nel numero 136 di Official PlayStation Magazine UK, il prossimo gioco di(che dovrebbe intitolarsi) arriverà nei negozi all'inizio del 2018, sebbene al momento non ci siano dettagli più precisi sulla finestra di lancio.

Nei giorni scorsi, Maegan Marie (Senior Community Manager del franchise) ha chiarito che il nuovo Tomb Raider non sarà presente all'E3, novità in merito arriveranno comunque più avanti nel corso dell'anno.

Shadow of the Tomb Raider (titolo non ufficiale) dovrebbe essere sviluppato da Eidos Montreal e non da Crystal Dynamics, quest'ultimo team sarebbe infatti attualmente impegnato con il gioco degli Avengers.