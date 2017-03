Shadow of War permetterà di importare i salvataggi de L'Ombra di Mordor?

potrebbe permettere di importare i salvataggi del precedente. Non ci sono ancora certezze a riguardo ma il Creative Vice Presidente disembra essersi fatto sfuggire qualcosa in proposito...

Intervistato da GamesRadar.com, Michael de Plater ha risposto con un "Non ricordo cosa possiamo dire in merito" riguardo una precisa domanda sui salvataggi. Consultatosi con un reponsabile di Warner Bros interactive Entertainment, de Plater ha poi confermato che al momento non è possibile diffondere dettagli a riguardo.

Non ci resta che attendere per saperne di più, per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima, ricordandovi che nella giornata di ieri è stato pubblicato un lungo video che mostra ben 16 minuti di gameplay di Shadow of War.