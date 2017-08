Shadow of War: preordini superiori a quelli di Batman Arkham Knigh

si candida a diventare uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione videoludica e la conferma sembra arrivare anche da Olivier Wolff, Vice Presidente della divisione gaming di

Parlando ai microfoni di MVC UK, Wolff fa sapere che ad oggi i preordini de L'Ombra della Guerra stanno andando molto bene, tanto da aver raggiunto e superato quelli di Batman Arkham Knight, uno dei titoli WB Games di maggior successo degli ultimi anni.

Il VP Senior della compagnia fa sapere che le aspettative sono elevate, Shadow of War godrà della più costosa campagna pubblicitaria mai messa in piedi da Warner per un singolo videogioco, con l'obiettivo di far conoscere il gioco anche al grande pubblico. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile dal 10 ottobre su PC, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.