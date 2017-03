Shadow of War: trapelano alcune immagini leaked del gameplay trailer (Spoiler)

Il primo gameplay trailer deè atteso per l'8 marzo, tuttavia un utente di Reddit sembra aver intravisto il filmato su Facebook per pochi secondi, durante i quali è riuscito a scattare alcuni screenshot.: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama del gioco e sul gameplay.

L'utente Magnumnumnum ha condiviso gli scatti su Imgur, potete visulizzarli cliccando qui, gli screenshot in questione contengono spoiler su alcuni personaggi apparsi nel L'Ombra di Mordor e svelano anche alcune meccaniche di gameplay inedite, dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo non cliccate sui link che trovate poco sopra.

Ricordiamo che la Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra arriverà il 25 agosto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, in seguito anche su Project Scorpio. Il reveal del gameplay è fissato per mercoledì 8 marzo.