arriverà su console (PlayStation 4 e Xbox One) il prossimo 28 luglio in Europa e il primo agosto in Nord America, come annunciato dal publisher. Il gioco sarà pubblicato in formato retail e digitale su entrambe le piattaforme.

Lo stesso giorno i giocatori potranno scaricare una demo di Shadow Tactics Blades of the Shogun da PlayStation Store e Xbox Store, la versione di prova permetterà di provare la prima mappa del gioco in versione integrale e di dare un breve sguardo al secondo livello. Il gioco già disponibile su PC in versione digitale e scatolata, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Shadow Tactics Blades of the Shogun.