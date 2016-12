Shadow Tactics Blades of the Shogun: un nuovo trailer con i voti della critica

Il publisherpubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer per, RTS stealth sviluppato da

Come è possibile notare nel filmato che trovate riportato in apertura di notizia, il titolo ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte della critica, che ne ha lodato sia le interessanti componenti di gameplay, sia la sua caratterizzazione estetica e stilistica.

Daedalic Entertainment ha di recente annunciato l'edizione italiana del gioco: non solo sarà possibile godere della localizzazione italiana, ma verrà applicato anche un vantaggioso sconto sul suo prezzo di acquisto che, per l'occasione, calerà da 39,99 euro a 29,99 euro. Nel caso foste invece interessati all'acquisto immediato, vi segnaliamo che il titolo è al momento scontato del 10% su Steam.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun è disponibile ora per PC; mentre arriverà nel corso del 2017 anche su PS4 e Xbox One.