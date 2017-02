Shadow Tactics Blades of the Shogun: annunciata l'edizione retail su console

, titolo già disponibile da tempo su PC, arriverà su PlayStation 4 e Xbox One anche in edizione retail. Il publishersi occuperà della distribuzione fisica del gioco, al momento prevista solo per gli USA.

L'RTS stealth sviluppato da Mimimi Productions è stato ampiamente apprezzato dalla critica, ma anche dai giocatori: il titolo, infatti, vanta una media voto "Estremamente positiva" su Steam, grazie a più di 2000 recensioni degli utenti.

Shadow Tactics Blades of the Shogun è disponibile per PC. Il titolo è atteso nella prima metà del 2017 anche su PS4 e Xbox One in versione scaricabile e fisica (non sappiamo ancora se l'edizione retail giungerà anche in Europa). Sebbene non si conosca ancora la data ufficiale di lancio su console, gli sviluppatori hanno recentemente aggiornato i fan su Facebook, promettendo a breve delle novità al riguardo.