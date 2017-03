Shadow Warrior 2: arriva oggi il DLC gratuito 'Bounty Hunt Part 1'

Come annunciato da, arriva oggi su PC, il nuovo DLC gratuito del brutale. Per celebrarne il debutto, la software house polacca ha pubblicato il suo trailer di lancio, che trovate riportato in apertura di articolo.

"Il DLC Bounty Hunt Part 1 introduce 14 nuove missioni, 2 lucenti nuove armi, e 4 nuovi perk per Lo Wang e la gang. Combatti da solo o insieme ad altri quattro ninja in alcune delle missioni più esagerate di sempre, fra cui Plague of the Bunny Lords, 50 Shades of Shade, e Danger Zone on Mt. Akuma. Abbatti le orde di nemici con i nuovi perk Revenge e Shared Pain, o armandoti con la nuova Medusa Ray e la minigun EX-GF01".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Shadow Warrior 2 è disponibile su PC; il titolo è atteso anche su PS4 e Xbox One nel corso del 2017.