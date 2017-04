Shadow Warrior 2 certificato su PS4 e Xbox One: presto la data di uscita

ha passato la certificazione di pubblicazione su: presto verrà annunciata la data di uscita delle due versioni console. La conferma è arrivata su Twitter con un messaggio postato da

Disponibile su PC a partire dallo scorso Ottobre, Shadow Warrior 2 si è presentato al pubblico con una serie di novità interessanti rispetto al suo predecessore, in favore di un sistema di gioco più complesso pensato per incentivare il gioco in cooperativa. Presto anche gli utenti PS4 e Xbox One potranno mettere mano su Shadow Warrior 2: a questo punto non rimane che attendere l'annuncio della data di uscita ufficiale.

