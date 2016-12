Shadow Warrior 2: la nuova patch introduce l'evento dedicato alle feste

Lo sviluppatore Flying Wild Hog ha reso disponibile una nuova patch per il suo first person shooter Shadow Warrior 2, che oltre a correggere alcuni problemi relativi alla modalità multiplayer, include un evento dedicato alle festività dove Lo Wang sarà alle prese con un finto Babbo Natale.

Questa nuova missione dai contorni innevati sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, e vedrà nemici a tema natalizio ed una ricompensa speciale per quanti la porteranno a compimento. Sarà possibile accedere all’evento trovando l’albero di Natale oltre lo shop di Hideo. La patch corregge inoltre diversi aspetti della modalità multiplayer, migliora leggermente il doppio salto e risolve il bug del teletrasporto dopo il caricamento.

Potete consultare il changelog completo - per ora solo in lingua inglese - sulla pagina ufficiale Steam del gioco.

Shadow Warrior 2 è già disponibile su PC, mentre le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono attese nel primo trimestre del 2017.