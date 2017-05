Shadow Warrior 2: nuovo trailer per le versioni console

hanno pubblicato un nuovo trailer di, tratto dalla versione PlayStation 4. Il video mostra alcune brevi sequenze di gameplay in Bullet Time e presenta nel dettaglio l'arco, una delle armi del gioco.

Shadow Warrior 2 è uscito lo scorso autunno su PC, gli sviluppatori sono al lavoro per portare il titolo su PlayStation 4 e Xbox One, le versioni per console sono ancora prive di una data di uscita, tuttavia recentementei l gioco ha ottenuto tutte le certificazioni da parte di Sony e Microsoft. Questo vuol dire che lo sviluppo è praticamente terminato, restiamo in attesa di scoprire la finestra di lancio di Shadow Warrior 2 per console.