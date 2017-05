Shadow Warrior 2: svelata la data di uscita su PS4 e Xbox One

Disponibile da diversi mesi su PC,arriverà finalmente su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 19 maggio, come confermato oggi dal publishere dalla software house polacca

Shadow Warrior 2 è stato accolto calorosamente dai giocatori PC, riuscendo a guadagnarsi una media "Molto Positiva" fra le recensioni pubblicate dagli utenti su Steam. Il titolo ha registrato anche dati di vendita soddisfacenti, tanto da riuscire a diventare il lancio di maggior successo sia di Devoler Digital che di Flying Wild Hog.

Shadow Warrior 2, già disponibile su PC, arriverà su PS4 e Xbox One il 19 maggio. Il gioco sarà venduto a 29,99 euro, e includerà una copia gratuita di Shadow Warrior; al momento non è chiaro se nell'offerta saranno compresi anche i DLC Way of the Wang e Bounty Hunt, o se il titolo verrà distribuito anche in versione retail. Recentemente, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alle versioni console del titolo.