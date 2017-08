Il reboot diè gratis su Steam: fino alle 19:00 (ora italiana) di mercoledì 23 agosto il gioco può essere scaricato gratuitamente dal marketplace di Valve. Una volta riscattato, il prodotto resterà per sempre in vostro possesso e potrà essere utilizzato senza limitazioni, come se fosse stato normalmente acquistato.

Cliccando sul link che trovate poco sotto sarete rediretti alla pagina Steam del gioco, una volta effettuato il login vi basterà cliccare su "Installa Gioco" per iniziare il download di Shadow Warrior.

Si tratta di una bella occasione per provare uno degli shooter più frenetici degli ultimi anni, un titolo che riprende le atmosfere di produzioni come DOOM e Duke Nukem, seguendo i canovacci tipici degli FPS anni '90. Buon divertimento.!