Shadow Warrior: Special Edition gratis su Humble Store per un periodo limitato

L'ha riservato una piacevole offerta, proponendogratuitamente per un periodo di tempo limitato. Nel momento in cui scriviamo, l'offerta è ancora valida per circa 1 giorno e 22 ore.

Il titolo è un remake dell'originale omonimo pubblicato nel 1997 sviluppato su una versione migliorata del motore utilizzato da Duke Nukem 3D, e in questa versione troviamo una nuova veste grafica, meccaniche di combattimento inedite ed una storia di stampo più moderno.

Quella messa a disposizione gratuitamente sull'Humble Store è la versione Steam, compatibile con PC Windows, Linux e macOS. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Shadow Warrior.