ha pubblicato un teaser di(sequel di) incentato sulle Sfide Arcade, le quali offriranno una serie di missioni con obiettivi ben precisi da superare, come arrivare il più rapidamente possibile in un punto specifico della mappa o bruciare tutte le auto in sosta con il lanciafiamme.

Ricordiamo che Shakedown Hawaii arriverà su Switch, PlayStation 4, Nintendo 3DS, PlayStation Vita e PC nel corso del 2017, il gioco dovrebbe uscire in anteprima temporale sulla nuova console della casa di Kyoto e arrivare poi in seguito su altre piattaforme. Restiamo comunque in attesa di conoscere la finestra di lancio e la data di uscita precisa del sequel di Retro City Rampage.