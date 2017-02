Shakedown Hawaii uscirà prima su Switch ad Aprile

, l'erede spirituale direalizzato da, uscirà prima suad Aprile. La casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer con alcune sequenze di gameplay tratte dal gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Shakedown Hawaii si presenta come l'erede spirituale a 16 bit di Retro City Rampage, un adrenalinico gioco d'azione con la visuale dall'alto che richiama le meccaniche del suo predecessore e lo stile retrò. Stando alle informazioni divulgate durante l'evento Nindies riservato ai titoli indipendenti, il gioco di VBlank arriverà in esclusiva temporanea su Nintendo Switch ad Aprile, per poi approdare anche su PC, Playstation 4, Playstation Vita, Nintendo 3DS e 2DS.