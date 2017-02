Shannon Loftis conferma: Crackdown 3 uscirà nel 2017

Da tempo non si hanno notizie concrete sue molti hanno iniziato a preoccuparsi per le, in particolar modo dopo il "". In realtà la situazione è assolutamente sotto controllo, come confermato da, General Manager di

Durante l'ultima puntata di This Week on Xbox, la Loftis ha parlato con Major Nelson confermando che il gioco uscirà durante l'anno in corso: "Ricordate quanto era incredibile il primo Crackdown? Con quella città enorme, la crescita del personaggio, armi veicoli... immaginate tutto questo e moltiplicatelo per dieci. In Crackdown 3 ci sarà una città futuristica enormi, nemici più agguerriti, nuove armi e tanti veicoli. Le esplosioni e gli effetti di distruzione rendono il gioco incredibile. Quando uscirà? Nel 2017!"

Nonostante le rassicurazioni, ad oggi non ci sono novità sostanziali riguardo la finestra di lancio di Crackdown 3, anche se alcuni rumor parlano di una pubblicazione prevista in autunno, in contemporanea su Xbox One, Windows 10 e Project Scorpio.