Shannon Loftis: Microsoft può vantare un'ottima produzione first party

Molto spesso accade chevenga criticata dai giocatori per la sua line-up di titoli first party. In occasione di una recente intervista concessa a Game Informer.com,, GM per Microsoft Studios Publishing, ha voluto dire la sua sul tanto discusso argomento.

"Il mio ruolo consiste nel collaborare con i nostri studi partner. Stiamo parlando del nostro sviluppo first party: Age of Empires è ovviamente una nostra proprietà ed è uno sforzo first party, così come lo è Crackdown.

Posso parlare solo dalla mia personale prospettiva. Il mio raggio d'azione si è espanso significativamente negli ultimi sette anni, quindi sto seguendo diversi tipi di mercato, molteplici piattaforme [...]. È qualcosa di intenzionale per me espandere le nostre partnership, quindi ho ottime sensazioni riguardo alla nostra produttività e al nostro output first party.

Voglio dire, Minecraft è in un ciclo di rinnovazione continuo, e penso che Sea of Thieves riuscirà davvero a cambiare le cose. Credo che Turn10 sia uno dei migliori team al mondo nel creare e ricreare giochi in grado di definire il genere automobilistico. Penso che disponiamo di un'ottima produzione first party".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Shannon Loftis?