Shannon Loftis: "Probabilmente abbiamo annunciato Crackdown 3 troppo presto"

Come ormai saprete,, nuovo capitolo della seria action in via di sviluppo presso, è stato recentemente rinviato una seconda volta da

Shannon Loftis, General Manager di Microsoft Studios Global Publishing, è recentemente tornata sull'argomento durante un'intervista concessa a Polygon in occasione della Gamescom di Colonia.

"Penso che probabilmente abbiamo annunciato Crackdown 3 troppo presto. Abbiamo decisamente sottovalutato quanto fosse difficile assicurare un'alta qualità del lavoro per tutte e tre le modalità di gioco. Quindi, abbiamo dovuto prenderci del tempo extra, ed assicurarci di consegnare il gioco che i fan di Crackdown desiderano. E' stata una decisione più che difficile da prendere, in particolar modo perché avevamo già annunciato il titolo".

Ricordiamo che Crackdown 3 arriverà su PC e Xbox One nel corso del 2018. Seguendo questo collegamento potete apprezzare 30 minuti di gameplay tratti dal titolo. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra anteprima.