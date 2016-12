Shantae Half-Genie Hero è disponibile da oggi: ecco il trailer di lancio

è disponibile a partire da oggi su PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation Vita e Nintendo WiiU. Con l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio ufficiale che include alcune sequenze di gameplay.

Finanziato con successo su Kickstarter nel 2013 (il progetto ha raccolto oltre 700 mila dollari, superando l'obiettivo minimo di 400 mila dollari) e venuto alla luce dopo uno sviluppo travagliato, Shantae: Half-Genie Hero si presenta come un platform 2D dallo stile cartonesco, caratterizzato da elementi metroidvania che incentivano l'esplorazione. Il gioco è disponibile a partire dal 20 Dicembre su Playstation 4, Xbox One, PC, Playstation Vita e Nintendo Wii U: nel trailer proposto in alto potete dare un'occhiata a qualche spezzone di gameplay.