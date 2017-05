Shaq Fu: A Legend Reborn uscirà anche su Switch

Durante un'intervista concessa a, il CEOdiha confermato cheverrà pubblicato anche su, insieme alle versioni Playstation 4 e Xbox One.

Annunciato nel 2015 con un trailer di debutto ai The Game Awards, Shaq Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento orizzontale che ha per protagonista Shaquille O'Neal, ex stella del basket. Il gioco si presenta come un remake di Shaq Fu, un picchiaduro dalla formula classica uscito su SNES e Mega Drive nel 1994. A questo punto non rimane che attendere l'annuncio della data di uscita ufficiale (il titolo doveva essere pubblicato nel 2016, ma la finestra di lancio è saltata).