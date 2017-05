Shaquille O'Neal torna in campo nella Legend Edition di NBA 2K18

cheavrà l’onore di averesulla copertina di. Questa edizione speciale vede il ritorno in campo dell’uomo che non ha bisogno di presentazioni: The Diesel The Big Aristotle Superman Shaq Daddy.

Al suo interno memorabilia e contenuti che accresceranno la sua eredità centro più dominante della storia NBA. "Voglio ringraziare NBA 2K per il continuo supporto alla mia carriera di giocatore e commentatore" dice O'Neal, il cui ingresso lo scorso anno nella Hall of Fame ha suggellato una carriera lunga 19 anni. “Sono eccitato all’idea di essere sulla copertina di NBA 2K18 Legend Edition, spero che i miei fan si divertano un mondo a giocare con me e ricreare i miei leggendari momenti sul campo!”

I fan che prenoteranno NBA 2K18 Legend Edition otterranno i seguenti contenuti:

 Poster di Shaq in edizione limitata

 5 figurine Panini

 Adesivi esclusivi

 100,000 VC

 20 Pacchetti settimanali MyTEAM

 Oggetti in-game di Shaq

I fan che prenoteranno la NBA 2K18 Legend Edition Gold in versione digitale riceveranno:

 250,000 VC

 40 Pacchetti settimanali MyTEAM

 Oggetti in-game di Shaq

NBA 2K18 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC a partire dal 15 Settembre 2017.