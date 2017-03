Sharefactory: ecco le novità introdotte con l'aggiornamento di sistema 4.50

Con l’arrivo dell’aggiornamento 4.50 per PlayStation 4, si rinnova anche Sharefactory, software che permette di modificare e condividere clip e immagini di gioco sulla console di Sony. Tra le nuove funzioni troviamo la possibilità di importare contenuti personali nelle nostre creazioni.

Secondo la compagnia giapponese, l’inserimento di immagini e clip personali all’interno dei video è stata una delle caratteristiche più richieste dai fan, e grazie all’aggiornamento odierno sarà possibile importare tali contenuti attraverso un dispositivo USB. Grazie alla funzione di clonazione delle clip, i giocatori potranno facilmente duplicare i propri filmati di gioco preservandone filtri, sticker, testi ed effetti applicati.

In aggiunta, è ora possibile selezionare fino a un massimo di 16 video da importare direttamente nell’editor della console. Di seguito vi elenchiamo le caratteristiche dell’aggiornamento di Sharefactory:

● Aggiunte più di 30 texture per personalizzare i testi, che ora potranno essere ridimensionati a piacere;

● Nuovi temi infomercial Sharefactory;

● Nuova modalità collage fotografico con supporto fino a 16 immagini;

● Nuovi template per la modalità foto;

● Nuovi stickers;

● Aggiunto un aiuto contestuale all’interno delle varie funzioni;

● Aggiornati alcuni elementi dell’interfaccia grafica.

Il nuovo update per PlayStation 4, inoltre, aggiunge il supporto agli HDD esterni per l’installazione dei giochi: per scoprire come configurarne uno sulla vostra console, vi invitiamo a consultare la nostra guida.