(Presidente di) è stato recentemente intervistato dal TIME e in questa occasione ha parlato tra le altre cose delle vendite di PS4, PS4 Pro e PlayStation VR, ribadendo come in Europa il brandsia decisamente popolare presso il grande pubblico.

Queste le parole di Shawn Layden: "Per noi è piacevole sapere che in Nord America il rapporto vendite con Xbox One è pari a 2 a 1. In Europa invece il dato cresce, il rapporto è di quasi 3 a 1 a favore di PlayStation 4."

PlayStation 4 ha raggiunto recentemente quota 60 milioni di unità vendute mentre PlayStation VR ha superato il milione di pezzi distribuiti. Vendite al di sopra delle aspettative per PlayStation 4 Pro.