Durante una recente intervista pubblicata sul TIME,diha parlato di Switch definendo la console della casa di Kyoto un successo e rivelando come molti giocatori abbiano scelto la piattaforma Nintendo per affiancarla a PlayStation 4.

Queste le parole di Layden: "Switch è stato un successo per Nintendo, quando consultiamo i nostri dati scopriamo che molto spesso le famiglie possiedono due console, nella maggior parte dei casi PlayStation 4 e Nintendo Switch."

Switch ha venduto ad oggi oltre 2.5 milioni di pezzi in tutto il mondo, Nintendo sta lavorando per soddisfare la richiesta, ancora molto elevata specialmente in Giappone.