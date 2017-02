She Remembered Caterpillars è disponibile su Steam

è disponibile a partire da oggi su Steam: si tratta di un rompicapo basato sull'abbinamento dei colori, ambientato nel fantasmagorico mondo dei bruchi Mmpgm.

Composto da 40 livelli di enigmi con meccaniche e colori diversi per ogni atto, She Remembered Caterpillars può vantare una veste grafica molto accattivante curata dal creatore di Symmetrian e una colonna sonora realizzata da Thomas Höhl, compositore per Galaxy On Fire e per la famosissima saga di Deponia (1–3). Anche se il gioco si basa sull'abbinamento dei colori, gli sviluppatori hanno pensato di utilizzare anche dei simboli e delle fome speciali per aiutare i giocatori daltonici. She Remembered Caterpillars può essere acquistato su Steam al prezzo di 11,99€.