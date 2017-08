Shenmue 1+2 HD: SEGA sta prendendo in seria considerazione i remaster

Dopo le insistenti voci di corridoio sui remaster di, finalmente anche un rappresentante disi è espresso sull'argomento. Parlando ai microfoni di MCV , il Vice President of Publishing John Clark ha dichiarato che la compagnia sta prendendo in seria considerazione i due remaster.

"È qualcosa che ci piacerebbe tanto realizzare, qualcosa che stiamo provando a trasformare in realtà. Penso che nessuno, quanto noi, possa desiderare che questo accada veramente. Certo, è un compito molto serio e impegnativo, ma ci stiamo lavorando sopra. È un obiettivo che stiamo perseguendo attivamente." dichiara John Clark.

Insomma, pare proprio che SEGA stia prendendo in seria considerazione i remaster dei primi due Shenmue. Annuncio ufficiale in vista? Non vediamo l'ora di saperne di più. Intanto vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà presente alla Gamescom 2017 di Colonia.